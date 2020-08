Viviana Parisi, i vigili del fuoco ispezionano un pozzo alla ricerca di Gioele. In campo anche i carabinieri del reparto Cacciatori di Sicilia (Di venerdì 14 agosto 2020) Undici giorni di ricerche, ma di Gioele non c’è ancora traccia. Mentre anche i carabinieri del reparto Cacciatori di Sicilia sono impegnati attorno al luogo del ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi, due squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nell’ispezionare un pozzo che si trova a meno di un chilometro dal traliccio vicino al quale è stato individuato il corpo della 43enne. Sul posto sono arrivati anche altri tre cani molecolari, di cui due provenienti dalla Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Milano Malpensa, coadiuvati dai Cacciatori di Sicilia, solitamente impegnati nelle ricerche dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nella zona di Caronia, in provincia di Messina, continua senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco per la ricerca del piccolo Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso con la propria mamma, Viviana ...In ordine cronologico, il primo mistero di questo giallo è nella bugia di Viviani Parisi al marito, Daniele Mondello, prima di partire da casa, cioè da Venetico, un centro dell’hinterland di Messina.