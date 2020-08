Virginia Raggi si ricandida: ‘Ora avanti a testa alta’. Ecco le parole della sindaca sulla sua scelta (e i commenti degli internauti) (Di venerdì 14 agosto 2020) “Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. #Insieme”. Inizia così il lungo post sulla pagina ufficiale Facebook della sindaca di Roma Virginia Raggi, postato alle ore 13:30 di oggi, 14 agosto. In appena mezz’ora il post ha raccolto più di 13 mila “mi piace”, 2186 commenti e 910 condivisioni. C’è da dire che i commenti non sono tutti positivi, anzi… Mentre i “fan” della Raggi la esaltano ed esultano per la decisione presa, sono molti quelli che parlano del degrado e di quanto non è stato fatto per la città. “Grazie a tutti per il sostegno e l’incoRaggiamento che non avete mai fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CottarelliCPI : La piattaforma Rousseau viene oggi usata per decidere se Virginia Raggi potrà correre come sindaco di Roma in barba… - HuffPostItalia : Luigi Di Maio: 'Voto sì al terzo mandato. Perdere Virginia Raggi sarebbe un suicidio' - lucasofri : “Luca Sofri si evolve”, dirò anch’io di ogni fesseria che ho sostenuto spocchiosamente per anni ogni volta che deci… - radioila : RT @CottarelliCPI: La piattaforma Rousseau viene oggi usata per decidere se Virginia Raggi potrà correre come sindaco di Roma in barba alla… - MenegazziMarina : RT @RosariaM6: Ora per dire: 'siamo peggio degli altri e vi abbiamo preso per culo', si dice 'il movimento si evolve'. Il M5S si evolve - I… -