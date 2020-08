Vettel: “Rimango in Ferrari fino a fine anno” (Di venerdì 14 agosto 2020) Sebastian Vettel allontana le voci su un possibile divorzio con la Ferrari a campionato in corso. Il tedesco è ben motivato e vuole riscattarsi dai due weekend neri di Silverstone dove ha raccolto un solo punto. “Non abbiamo mai considerato o parlato di questa possibilità. So di cosa sono capace e conosco il lavoro che posso fare. Mi piace ancora correre, certo, corro per vincere o per ottenere grandi risultati, ambizioni che adesso ci sono precluse Al momento non ho disputate gare pulite, ma sono sicuro che la situazione migliorerà e avrò discrete possibilità da poter sfruttare.Da Barcellona devo tornare ad estrarre il massimo del potenziale dalla vettura”. Il pilota Ferrari è espresso anche sul nuovo telaio che avrà in questo weekend: “Il telaio mi ... Leggi su sport.periodicodaily

