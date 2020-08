Treno sta per travolgere uomo su sedia a rotelle: l’eroico intervento di una poliziotta – VIDEO (Di venerdì 14 agosto 2020) Riportiamo con piacere una vicenda in cui un agente di polizia americano mostra tutto il proprio eroismo, salvando un uomo su una sedia a rotelle. E’ accaduto a Lodi, città da 64 596 abitanti in california, nota per essere in una importante area vinicola (tanto da ottenere la nomina di “Regione vinicola dell’anno 2015” dalla … L'articolo Treno sta per travolgere uomo su sedia a rotelle: l’eroico intervento di una poliziotta – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

