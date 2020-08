Serena Enardu, la foto con la svastica scatena la polemica: questa volta ha esagerato (Di venerdì 14 agosto 2020) Serena Enardu è finita al centro di una grande polemica dopo essere apparsa con alcuni amici in una foto nella quale è presente una svastica: questa volta ha davvero esagerato. foto facebookLa svastica nasce come simbolo religioso nella cultura Euroasiatica, venne utilizzato da molte culture fin dal Neolitico con significati augurali. Tuttavia nel primo dopoguerra venne adottato dal partito Nazista come simbolo, diventando poi parte della bandiera della Germania nazista, svastica nera su sfondo rosso. Tutt’oggi la svastica ha un’accezione negativa e viene intesa come apologia al nazismo, e per questo ha un significato molto ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Pago e Serena Enardu, spunta l'indiscrezione sul ritorno di fiamma InterNapoli.it Bufera sulle sorelle Enardu: bandiera nazista sulla torta

Il popolo del web è insorto contro le sorelle Enardu, Serena ed Elga, che sui social hanno postato le immagini dei festeggiamenti di una loro amica comune. Sulla torta sarebbe stata presente una torta ...

Elga e Serena Enardu in foto con una svastica nazista: web indignato

1Foto sconvolgente delle sorelle Elga e Serena Enardu ad una festa di compleanno. Compare una svastica sulla torta e il web è furioso e indignato. Un avvenimento che ha dell’incredibile quello che ha ...

