Serena ed Elga Enardu nella bufera: torta con svastica al compleanno di un’amica, il web si rivolta e le ex troniste intervengono per dare la loro versione dei fatti (Video) (Di venerdì 14 agosto 2020) Non è la prima volta che finiscono nel mirino del web, ma questa volta Serena ed Elga Enardu sono al centro di una veemente polemica, nata in seguito ad alcune storie pubblicate dalle due gemelle sui loro profili Instagram: a far esplodere la bufera sono state le immagini e i Video in cui durante la festa di compleanno della loro personal trainer, sulla torta era esposto, in bella mostra, il simbolo di una svastica. View this post on Instagram A quanto pare per le sorelle Enardu e per i loro amici è normale mettere una bandierina nazista su una torta di compleanno, ridere, e pubblicare tutto sui social. ... Leggi su isaechia

