Qualifiche F1 GP Spagna Barcellona 2020: orari, diretta tv e streaming (Di venerdì 14 agosto 2020) Al Circuit de Catalunya è tutto pronto per la seconda giornata di lavoro in pista per il weekend del Gran Premio di Spagna. Sabato 15 agosto, dopo le libere del venerdì, il programma di lavoro riprenderà a partire dalle 12:00 con le prove libere 3 da 60 minuti. Poi dalle 15:00 il via alla qualifica che come di consueto regalerà un’ora di emozioni fino al Q3 con la battaglia per la pole position. Le FP3 e le Qualifiche del GP di Spagna verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Le Qualifiche, inoltre, verranno trasmesse in differita su TV8 a partire dalle 18:30. GP Spagna – Sabato 15 agosto (diretta SKY SPORT UNO e SKY ... Leggi su sportface

