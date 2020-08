Pruzzo: «Con l’offerta giusta farei partire Dzeko. Fonseca? Da confermare» (Di venerdì 14 agosto 2020) Lo storico bomber della Roma, Roberto Pruzzo, ha parlato ai microfoni di TMW commentando gli argomenti caldi in casa giallorossa Roberto Pruzzo, storico bomber della Roma, ha parlato ai microfoni di TMW commentando gli argomenti caldi in casa giallorossa. Le sue parole. «Come ds vorrei un italiano, come allenatore c’è da dire che Fonseca ha chiuso male. Potrebbe succedere che confermi un tecnico perchè ce l’hai e non sai se è la scelta giusta. Certo, se lo avessi scelto gli darei un’altra chance. C’è comunque una difesa da ricostruire e un portiere non all’altezza che è costato una cifra esagerata. Dzeko? Sicuri che sia nel mirino di Inter e Juve? Ha 35 anni e guadagna tanto e credo non ci sarebbe preoccupare. Se c’è ... Leggi su calcionews24

L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Dzeko? Ha 35 anni e guadagna tanto. Se c'è l'offerta lo farei partire. Anche Under a 30 milioni lo farei pa ...

FELICI: “Sarri alla Roma potrebbe fare molto bene”, PRUZZO: “Darei fiducia a Fonseca”

È stato tanti anni all'Espanyol, poi ha seguito Pochettino al Tottenham, poi è passato da Elche, Rayo Vallecano e Getafe ed è approdato al Barcellona nel 2018. Il… Leggi ...

