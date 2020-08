Ponte Morandi, in due anni d’indagini 71 indagati e fascicoli sull’intera rete autostrale. In autunno la perizia sulle cause del crollo (Di venerdì 14 agosto 2020) Sarà un autunno caldo, e non solo sul fronte dell’emergenza coronavirus. Tra il settembre e l’ottobre prossimo l’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi arriverà al giro di boa. A due anni dalla tragedia, che alla vigilia del ferragosto 2018 costò la vita a 43 persone, verrà consegnata la perizia sulle cause che hanno portato al collasso del viadotto. Sarà quella la prova che cristallizzerà eventuali responsabilità su cui poi si baserà il futuro processo. In questi 24 mesi sono stati indagati gli ex vertici di Autostrade per l’Italia, di Spea, la società che faceva le manutenzioni, i funzionari del ministero dei Trasporti e i tecnici. Settantuno ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : Genova non dimentica. Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per… - Raiofficialnews : A due anni dalla tragedia del #PonteMorandi, il ricordo della #Rai con un palinsesto dedicato… - RaiNews : Domani le commemorazioni per la tragedia del 14 agosto 2018 - FlavioSP56 : RT @CasaLettori: Per non dimenticare le vittime del crollo del Ponte Morandi Propongo come # #UnVersoPerGenova a #CasaLettori Vi sarò… - leo_pistone : RT @CasaLettori: Per non dimenticare le vittime del crollo del Ponte Morandi Propongo come # #UnVersoPerGenova a #CasaLettori Vi sarò… -