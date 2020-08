Perché Apple e Google hanno rimosso Fortnite dall’app store (Di venerdì 14 agosto 2020) (Foto: Epic Games)La guerra Fortnite vs Apple e Google è entrata ufficialmente nel vivo con una mossa molto audace e significativa da parte degli sviluppatori di Epic Games, di quelle che “non si torna più indietro”. La prima reazione è stata da parte del gigante di Cupertino con la rimozione del gioco dall’App store per iOs seguita poco dopo anche da Mountain View su Play store. E gli sviluppatori hanno già mosso i propri avvocati. Cosa è successo? E cosa cambierà? Iniziamo dalla cronaca. Ieri 12 agosto Apple ha rimosso l’applicazione Fortnite dal proprio negozio di contenuti con la motivazione che la società che sviluppa il gioco, Epic Games, ha violato alcune ... Leggi su wired

