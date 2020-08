MotoGP, GP Austria 2020: i risultati delle prove libere 1, Pol Espargarò il più veloce (Di venerdì 14 agosto 2020) Pol Espargarò è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gran Premio d’Austria, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Spielberg. Il pilota spagnolo della Ktm ha fermato il tempo in 1’24″193 mettendosi alle spalle Andrea Dovizioso, staccato di 44 millesimi. Al terzo posto nella mattinata c’è Joan Mir, a 0”129, con la sua Suzuki. Sesto Franco Morbidelli a 0”395 mentre è solamente decimo il leader del Mondiale Fabio Quartararo. Male le Yamaha: Maverick Vinales undicesimo, Valentino Rossi tredicesimo. Appuntamento alle 14.10 quando si disputerà la seconda sessione di prove libere. La classifica tempi delle prove ... Leggi su sportface

