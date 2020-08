Milano, tassista rapinato: “Dacci i soldi o ti ammazzo”. Lui implora: “Vi prego, non guadagno niente” | VIDEO (Di venerdì 14 agosto 2020) tassista rapinato a Milano, “Dammi i soldi o ti ammazzo” VIDEO Nella notte di mercoledì 12 agosto un tassista di 66 anni è stato rapinato in pieno centro a Milano. Le telecamere di VIDEO sorveglianza installate all’interno dell’auto hanno registrato il momento dell’aggressione. I malviventi sono tre ragazzi, che intorno alle 2 del mattino, sono saliti sul taxi a Porta Genova per farsi portare in via Triboniano. Una volta arrivati a destinazione, i tre giovani hanno aggredito il tassista bloccandolo per il collo e minacciando di ucciderlo. “I soldi sono qua. Siete dei vigliacchi. Il portafogli e il telefono, no, vi prego ci ... Leggi su tpi

