Mihajlovic in vacanza in Sardegna, partita a calcetto con gli amici e poi… il tenero abbraccio con Ibra [VIDEO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Conclusa la lunghissima stagione di Serie A, terminata ad agosto a causa dell’emergenza Coronavirus, è tempo di vacanza per giocatori e allenatori, impegnati a godersi qualche giorno di relax prima di riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione. Tra questi anche Sinisa Mihajlovic, che sta trascorrendo le sue ‘ferie’ in Sardegna insieme alla famiglia, tra una partita di calcetto e qualche cenetta con gli amici. Il tecnico serbo ha giocato insieme a Gabriele Parpiglia, Flavio Briatore, Paolo Bonolis e Dario Marcolin in un hotel della Costa Smeralda, indossando i pantaloncini di Milinkovic-Savic e la maglia del Boca Juniors. In serata poi l’incontro con Zlatan Ibrahimovic, anche lui in Sardegna con la ... Leggi su sportfair

