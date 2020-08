Messa di Ferragosto sabato 15 in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di venerdì 14 agosto 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di sabato 15 agosto. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le ... Leggi su sportface

