Iperidrosi: i cibi alleati se soffrite di sudorazione eccessiva (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo le stime sono circa 2 milioni in Italia le persone che combattono con la sudorazione eccessiva, conosciuta anche come iperidrosi. «All’origine di questo disturbo possono esserci un’eccessiva attività del sistema nervoso simpatico, gli squilibri ormonali, l’obesità, lo stress e tanti altri fattori» dice la nutrizionista Serena Capurso. «La sudorazione è un meccanismo che il nostro corpo mette in atto per abbassare la temperatura corporea. In alcune condizioni può diventare talmente eccessiva da provocare una perdita esagerata di acqua e Sali minerali, che sono invece utili per il corretto funzionamento dell’organismo». Sebbene la dieta aggiunge l’esperta «non possa risolvere in modo definitivo il problema, anche ciò mangiamo può influire in positivo o in negativo sulla quantità di sudore che il corpo produce». Ecco allora nel dettaglio quali sono i cibi da evitare e quelli su cui puntare a tavola se soffrite di sudorazione eccessiva. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Iperidrosi cibi Iperidrosi: i cibi alleati se soffrite di sudorazione eccessiva Vanity Fair.it Iperidrosi: quali sono i rimedi naturali più efficaci?

L'iperidrosi è la produzione di sudore in quantità superiori rispetto al normale: i rimedi naturali più efficaci.

Cosa fare se sudiamo troppo. Ecco alcuni consigli!

È normalissimo sudare quando fa caldo, quando si svolge attività fisica, o quando si è nervosi. È una risposta fisiologica che permette al corpo di abbassare la temperatura, come una sorta di sistema ...

L'iperidrosi è la produzione di sudore in quantità superiori rispetto al normale: i rimedi naturali più efficaci.È normalissimo sudare quando fa caldo, quando si svolge attività fisica, o quando si è nervosi. È una risposta fisiologica che permette al corpo di abbassare la temperatura, come una sorta di sistema ...