Inps | Tridico | “Notizia data da Repubblica | non da me Controlli ancora in corso”

ROMA – "Il 7 agosto mi ha chiamato il direttore di 'Repubblica' Maurizio Molinari per dirmi che il suo giornale aveva scoperto che cinque parlamentari hanno percepito il bonus da 600 euro e mi chiede i nomi. Aspetta anche il giorno dopo, ma noi i nomi non li abbiamo dati. Sono usciti perche' si sono autodenunciati. La notizia, pubblicata poi da 'Repubblica' il 9 agosto, non e' uscita dal sottoscritto ne' direttamente ne' indirettamente". E' questa la ricostruzione del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, parlando in audizione alla Camera della vicenda dei 'parlamentari furbetti' che hanno usufruito dell'indennita' per le partite Iva in difficolta'.

