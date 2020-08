Ignazio Moser volta pagina dopo Cecilia Rodriguez, notte di passione con Anna Safroncik (Di venerdì 14 agosto 2020) Ignazio Moser avrebbe già dimenticato Cecilia Rodriguez. Il settimanale Chi ha annunciato la loro separazione dovuta a una brutta lite che ha portato una crisi molto profonda. La coppia sta... Leggi su leggo

LadyNews_ : #IgnazioMoser dopo #CeciliaRodriguez è in love con Anna Safroncik? Arriva la smentita - giadinagrisu : RT @tempoweb: L'estate nera delle #Rodriguez Moser molla #Cecilia e si consola con la Safroncik - tempoweb : L'estate nera delle #Rodriguez Moser molla #Cecilia e si consola con la Safroncik - maggialltheweek : Ignazio Moser sono qui, ti aspetto?? - infoitcultura : CHI – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: lite in Costa Smeralda, la rottura ora è definitiva -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Una lunga litigata, l’ennesima rottura in casa Rodriguez. La crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è sempre più profonda, le cause della rottura non sono ancora note ma sembra proprio che Cecili ...Quando Cecilia Rodriguez era all’interno del Grande Fratello vip parlo tanto di sua sorella e del loro rapporto. In particolare, la fidanzata di Ignazio Moser, ha sempre esaltato la bellezza di sua so ...