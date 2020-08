Grecia, scontro con una nave turca vicino l’isola di Rodi (Di venerdì 14 agosto 2020) In Grecia, si è verificata uno scontro tra una nave ellenica e una di proprietà della Turchia. L’incidente è avvenuto mercoledì ma è stato confermato nella giornata di oggi. Continua il conflitto militare nel Mediterraneo Orientale tra Grecia e Turchia. Ad est dell’isola di Rodi si è infatti verificato uno scontro tra due navi dei … L'articolo Grecia, scontro con una nave turca vicino l’isola di Rodi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

