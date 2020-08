Giro di Lombardia 2020, i favoriti della vigilia: Nibali c’è, Evenepoel per il colpaccio (Di venerdì 14 agosto 2020) I favoriti alla vigilia del Giro di Lombardia 2020, che per quest’anno perde evidentemente la sua definizione di “Classica delle Foglie Morte” disputandosi addirittura nel giorno di Ferragosto. Si tratta dell’appuntamento più importante di queste prime settimane di “nuovo” ciclismo per molti corridori che cercheranno di trionfare al termine dei 231 chilometri previsti da Bergamo al lungolago di Como. Andiamo quindi ad analizzare i nomi dei possibili protagonisti e papabili vincitori. Giro DI Lombardia 2020 IN TV: ORARI E DIRETTA STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA In queste ore c’è sicuramente un corridore più atteso di tutti e risponde al nome di Remco Evenepoel. Il ventenne ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo #IlLombardia I favoriti alla vigilia, grande attesa per #Evenepoel e #Nibali ma non solo: tutti i possibi… - pola1945 : @charliecarla ,,,,domani è ferragosto che fai ? io vedo passare il giro di Lombardia dalla Colma di Sormano !e pranzo tipico brianzolo ! - sportface2016 : #Ciclismo #IlLombardia Il percorso e l'altimetria dettagliata del #GirodiLombardia 2020 - recyclops____ : @otiv_tmd3 @daanmargot No mi dispiace, vivo in Europa, in Italia, in Lombardia, in città, giro per centri abitati e… - sportface2016 : #Ciclismo #IlLombardia Tutto pronto per l'edizione 2020 del #GirodiLombardia, ecco quando e come seguire la corsa -