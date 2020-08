Fortnite rimosso da Google e Apple? Sweeney: 'vogliamo più equità per gli sviluppatori' (Di venerdì 14 agosto 2020) Non c'è dubbio che oggi sia stata una giornata piuttosto impegnativa chi lavora in Epic Games, soprattutto per il team di legali. Dopo aver citato in giudizio Apple e Google per aver rimosso Fortnite dalle rispettive piattaforme digitali, molti hanno accusato l'azienda che tutto ciò fosse una semplice trovata pubblicitaria, mentre altri affermano che lo stanno facendo esclusivamente per soldi. Tim Sweeney, fondatore di Epic, ha dichiarato che niente di tutto questo è vero.Attraverso Twitter, Sweeney ne ha parlato e ha chiarito che la loro scelta è stata fatta in modo che tutti gli sviluppatori possano godere di una piattaforma che permetta loro di trarre vantaggio in modo aperto ed equo: "Oggi, Apple ha affermato che Epic sta ... Leggi su eurogamer

