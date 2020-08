Fortnite è stato rimosso dal Google Play Store e dall’App Store, Epic fa causa (Di venerdì 14 agosto 2020) Il popolare gioco Fortnite è stato rimosso da App Store e Google Play Store. Scopriamo insieme il motivo L'articolo Fortnite è stato rimosso dal Google Play Store e dall’App Store, Epic fa causa proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

giornalettismo : #Fortnite ha fatto causa a #Apple e #Google dopo che i giganti della tecnologia hanno bloccato il popolarissimo gio… - mattcreateita : Ho controllato ed è anche li il 30%. Allora il problema è che Apple non permette gli acquisti diretti (motivo per c… - KegOfGrog : @sonoclaudio Mi sto godendo tutti gli sviluppi, pare che Fortnite sia stato fatto svanire anche dal Play Store. - stefanodonadio : Anche Fortnite per Android è stato rimosso dal Google Play Store - spidermac : Anche Fortnite per Android è stato rimosso dal Google Play Store -