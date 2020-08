Formula 1, la curiosa scommessa tra Ricciardo e Abiteboul: stesso tatuaggio in caso di primo podio (Di venerdì 14 agosto 2020) Alla fine dell’anno le loro strade si separeranno, ma Daniel Ricciardo e Cyril Abiteboul hanno deciso comunque di fare una curiosa scommessa che scadrà alla fine del Mondiale 2020. Mark Thompson/Getty ImagesIl pilota australiano e il team principal della Renault hanno deciso che faranno lo stesso tatuaggio nel caso in cui arrivasse un podio in questa stagione, che sarebbe tra l’altro il primo ottenuto da Ricciardo con la scuderia di Enstone. A rivelarlo è stato lo stesso driver di Perth: “quella è la scommessa, penso che lui sceglierà il posto e le dimensioni ma io sceglierò il design del tatuaggio. Sarà ... Leggi su sportfair

ROMA - "Quando si arriva a Barcellona sai già che sarà una gara nella quale a fare la differenza saranno i dettagli. Tanto le squadre che i piloti conoscono benissimo questo tracciato ed è per questo ...

Come a Budapest, è stato il pilota di casa Callum Ilott a conquistare la pole-position della Formula 2 nel secondo round consecutivo a Silverstone. A metà qualifica il portacolori del team UNI Virtuos ...

