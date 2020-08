Fiorentina, Vlahovic in uscita: c’è l’Hellas Verona (Di venerdì 14 agosto 2020) La Fiorentina sta pensando alla cessione in prestito di Dusan Vlahovic: sull’attaccante serbo c’è l’Hellas Verona Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso della sessione estiva di calciomercato. Sulle tracce dell’attaccante serbo c’è l’Hellas Verona, che ha preso contatti con la società viola per un eventuale trasferimento in prestito del calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

