Ferragosto, nel litorale flegreo ordinanze anti falò. Spiagge off limits di notte (Di venerdì 14 agosto 2020) Stretta ai falò sul litorale flegreo per evitare le classiche feste in spiaggia del 15 agosto. A Pozzuoli il sindaco Vincenzo Figliolia ha vietato l’accensione di fuochi o di bravi. “Ricordo – ha spiegato – che non potranno essere portate in spiaggia bottiglie o contenitori vari di vetro in virtù della mia ordinanza in vigore che ne vieta la vendita, l’asporto e il consumo sul territorio cittadino. Capisco che c’è l’usanza di festeggiare in spiaggia l’arrivo del 15 agosto, ma dobbiamo salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti, particolarmente ora che ci troviamo ancora in emergenza sanitaria”. Disposti controlli su tutto il litorale. A Monte di Procida il sindaco Peppe Pugliese ha firmato un’ordinanza che vieta l’accesso alle ... Leggi su ildenaro

Una cocomerata "solidale" organizzata dal garante dei detenuti della Regione Abruzzo in collaborazione con le associazioni Roccaraso Futura e L'isola solidale. L'iniziativa, nel giorno di domani Ferra ...

Calvi Festival: Un Ferragosto in musica con il concerto dei Baraonna

Swing, mediterraneità, canzoni d’autore. Il gruppo musicale con 25 anni di carriera discografica, proporrà anche il nuovo lavoro, uscito a marzo, dal titolo “Quattro”. Sabato 15 agosto alle ore 21.15 ...

