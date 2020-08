Coronavirus, coordinatore Cts: “lockdown inevitabile” La prima è la Calabria (Di venerdì 14 agosto 2020) Continua a salire la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 523. In calo i decessi che sono 6. Allarme Cts. I contagi continuano a salire, nelle ultime 24 ore sono stati 523. A fronte di meno tamponi effettuati. I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 786. In terapia intensiva sono 55. E ci sono anche giovani, la cosa che preoccupa di più il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. “Tornare indietro sarebbe una catastrofe, – ha detto al Corriere della sera – ma è bene sapere che se i contagi continueranno a salire i lockdown locali saranno inevitabili. Noi monitoriamo la situazione e guardiamo i dati. Ci piacerebbe molto far tornare la situazione alla normalità. Ma adesso c’è grande ... Leggi su chenews

