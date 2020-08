Champions: Bayern;Muller,serata così è difficile da spiegare (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 14 AGO - "E' difficile spiegare questa serata. In questo momento la nostra squadra è in una forma incredibile. Grazie per il premio di Man of The Match, ma lo meriterebbero tutti i miei ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - TuttoQuaNews : RT @SkySport: BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (31') ?#Suar… - RGSURFLION : RT @SkySport: BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (31') ?#Suar… - Fakhrul77 : RT @SkySport: BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (31') ?#Suar… - kofi_arhen : RT @SkySport: BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (31') ?#Suar… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions BayernMuller Barcellona-Bayern Monaco 2-8: gol e highlights. Show dei bavaresi, è semifinale Sky Sport BAYERN MONACO - Müller: "In questo momento la nostra squadra è in una forma incredibile

Dopo il clamoroso 8-2 rifialto al Barça in Champions, Muller non si nasconde. "E' difficile spiegare questa serata. In questo momento la nostra squadra è in una forma incredibile - ha spiegato -. Graz ...

Champions: Bayern;Muller,serata così è difficile da spiegare

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "E' difficile spiegare questa serata. In questo momento la nostra squadra è in una forma incredibile. Grazie per il premio di Man of The Match, ma lo meriterebbero tutti i miei ...

Dopo il clamoroso 8-2 rifialto al Barça in Champions, Muller non si nasconde. "E' difficile spiegare questa serata. In questo momento la nostra squadra è in una forma incredibile - ha spiegato -. Graz ...(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "E' difficile spiegare questa serata. In questo momento la nostra squadra è in una forma incredibile. Grazie per il premio di Man of The Match, ma lo meriterebbero tutti i miei ...