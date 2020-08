Calciomercato Juventus, cambia tutto in attacco: il bomber arriva a zero! (Di venerdì 14 agosto 2020) Ma sul polacco potrebbe aprirsi uno scenario a sorpresa: come riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, l'arrivo a Torino di Milik potrebbe addirittura slittare di un anno. L'ex Ajax arriverebbe in ... Leggi su calciomercato

SkySport : Juventus, vertice Pirlo-Paratici: Milik resta un obiettivo di calciomercato per l'attacco - SkySport : Il biografo di Ronaldo: 'L'agente lo sta offrendo a tutti' L'entourage di CR7: 'Tutto falso' ?… - Gazzetta_it : #calciomercato #Juve #Ronaldo offerto al #Barça? L’entourage smentisce: “Tutto falso” - ilnostrofanta : #Juventus, #Pirlo costruisce il futuro attorno a #CristianoRonaldo. Tutti su #Dybala: #ManCity, #ManUnited e #RealMadrid #calciomercato - calciomercatoit : ????#Juventus - Arek #Milik, centravanti del #Napoli, potrebbe unirsi a zero in bianconero al termine della prossim… -