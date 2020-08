Calciomercato Inter: si punta a Ndombelé o Kanté (Di venerdì 14 agosto 2020) Conte sta già pensando alla prossima stagione imminente e per questo vuole portare nuove forze fresche come Ndombelé o Kanté, il Calciomercato Inter comincia a delinearsi. I due giocatori del Chelsea e del Tottenham sponda Premier League piacciono molto all’Inter che vuole rinforzare il centrocampo. Si sta lavorando di lavorare sotto traccia per portare almeno uno dei due nella squadra nerazzurra. Leggi anche: Calciomercato 2020: le date di apertura e chiusura Calciomercato Inter: Ndombelé o Kanté L’Inter si prepara a effettuare rinforzi mirati per settori. Oltre a Tonali, per il quale la trattativa con il Brescia è vicina alla fumata bianca, Marotta ha nel mirino N’Golo Kanté e ... Leggi su sport.periodicodaily

