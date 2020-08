Barcellona, imbarcata memorabile: Bayern Monaco show, i bavaresi infieriscono fino al 2-8 (Di venerdì 14 agosto 2020) Tracollo Barcellona: i blaugrana escono con le ossa rotte dal quarto di finale in gara secca. Un super Bayern Monaco vince 8-2 al Da Luz di Lisbona e approda in semifinale di Champions League, dove affronterà la vincente di Manchester City-Lione. Al 4′ il Bayern è subito avanti: cross di Perisic dalla sinistra, Muller scambia in maniera spettacolare con Lewandowski e con il mancino beffa Ter Stegen. Solo due minuti dopo, i blaugrana trovano il pareggio: Jordi Alba cerca Suarez in area, interviene Alaba, che però sbaglia totalmente la giocata e infila il pallone nella propria porta. Un minuto più tardi è Messi a mettere paura alla difesa tedesca: cross mancino dalla destra, la palla attraversa tutta l’area e colpisce il palo. Ritmi altissimi, a Lisbona non ... Leggi su sportface

