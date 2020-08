Appicca un incendio sotto una tettoia, poi va a sfasciare il bar ma viene fermato (Di venerdì 14 agosto 2020) Notte di follia quella di mercoledì 12 agosto 2020 per un croato di 32 anni residente a Pancalieri. L'uomo ha dato fuoco a un cumulo di sterpaglie e spazzatura sotto una tettoia tra via Piave e vicolo ... Leggi su torinotoday

Notte di follia quella di mercoledì 12 agosto 2020 per un croato di 32 anni residente a Pancalieri. L'uomo ha dato fuoco a un cumulo di sterpaglie e spazzatura sotto una tettoia tra via Piave e vicolo ...Le fiamme bruciano la Sardegna, per mano dolosa, per imprudenza. Continua a succedere ogni giorno. Stavolta è il turno di Arzana, in Ogliastra. Lo sdegno per quanto sta accadendo in queste ore da part ...