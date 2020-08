Abbate e Panza con “Fare”: a Napoli è tempo di firme (Di venerdì 14 agosto 2020) tempo di lettura: < 1 minutoGiorno di firme per Floriano Panza e Giulia Abbate, i due candidati sanniti per la lista a sostegno di De Luca “Fare Democratico”. Panza e Abbate hanno sottoscritto a Napoli l’accettazione della candidatura. L'articolo Abbate e Panza con “Fare”: a Napoli è tempo di firme proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Giochi chiusi nel centrosinistra, anche in ‘Fare democratico’, una delle civiche deluchiane che troveremo sulla scheda per le regionali. Accanto a Floriano Panza, a lungo è stata data per certa Giulia ...Un posto al sole, come nella sigla della fortunata soap made in Italy della Rai, ancora ci sarà. Al massimo due. Semaforo verde, si parte: via alla corsa spietata per i seggi in Consiglio regionale. U ...