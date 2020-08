Zingaretti prende tempo su Roma ma con Franceschini circonda Sassoli: càndidati (Di giovedì 13 agosto 2020) Calma e gesso, predica Nicola Zingaretti. Lo sprint di Virginia Raggi per le comunali di Roma non cambia il calendario del segretario del Pd. Il Nazareno metterà la testa sulle amministrative del 2021 solo a settembre, dopo le regionali e il referendum. In queste ore, però, Zingaretti continua a s Leggi su ilfoglio

Calma e gesso, predica Nicola Zingaretti. Lo sprint di Virginia Raggi per le comunali di Roma non cambia il calendario del segretario del Pd. Il Nazareno metterà la testa sulle amministrative del 2021 ...

DIETRO LE QUINTE/ C’è un patto Grillo-Sala per (ri)prendersi il Pd

L’asse Conte-Zingaretti è finito nel mirino di Grillo e Sala. I due Beppe si sono visti ieri a Marina di Bibbona. E hanno fatto progetti Non è la prima volta che si vedono negli ultimi mesi, ma l’inco ...

