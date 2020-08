Viviana Parisi, spunta una telefonata al numero d'emergenza: 'C'è stato un incidente e c'è anche un bambino' (Di giovedì 13 agosto 2020) la donna trovata morta nei boschi di Caronia , ha avuto un incidente prima di scomparire lo scorso 3 agosto e gli inquirenti hanno acquisito l'audio di una telefonata al numero d'emergenza che ... Leggi su leggo

Spunta una telefonata al numero d'emergenza per segnalare l'incidente avvenuto lo scorso 3 agosto a Viviana Parisi sull'Autostrada A20 Messina-Palermo. L'audio, come apprende l'Adnkronos, è stato acqu ...La morte di Viviana Parisi sta tenendo l’Italia con il fiato sospeso, soprattutto ora che continuano ad essere in corso le ricerche del piccolo Gioele. L’autopsia sul corpo della donna non ha ancora c ...