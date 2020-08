Vigevano, furto in casa: la Polizia sorprende i ladri con la refurtiva (Di giovedì 13 agosto 2020) Vigevano, 13 agosto 2020 " Gli agenti della squadra Volante del commissariato di Vigevano li hanno sorpresi in una zona periferica della città mentre, nascosti in un giardinetto pubblico, stavano ... Leggi su ilgiorno

Vigevano, 13 agosto 2020 – Gli agenti della squadra Volante del commissariato di Vigevano li hanno sorpresi in una zona periferica della città mentre, nascosti in un giardinetto pubblico, stavano rovi ...

Samarate, cittadino insegue e ferma rapinatore. Arrestato dai carabinieri

Il rapinatore, con numerosi precedenti penali alle spalle nonostante la giovane eta’, era uscito dal carcere lo scorso gennaio dopo essere stato arrestato dai carabinieri di vigevano per un furto in ...

