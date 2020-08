Una poesia per Paolo Ascierto: “Sei l’aquila del Vesuvio” (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo i quadri, le poesie. Ormai l’arte è parte integrante del Pascale. Dopo gli artisti che hanno fatto e continuano a fare a gara a chi dona un dipinto per colorare le pareti del polo oncologico, un poeta campano, Enzo Tafuri, scrive una poesia sul Pascale e sul prof Paolo Ascierto. Il poeta, 79enne, originario di Vietri sul Mare è ora a Chianciano Terme, in un tour letterario dove ha presentato la poesia “L’Aquila del Vesuvio”. Nelle rime, ispirate alla pandemia, trovano spazio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, definito Governatore rigido, cavaliere d’onore e padre devoto e ovviamente l’Istituto dei tumori di Napoli, definita aquila che spicca un volo alato. Per Tafuri il Pascale ha donato gocce di ... Leggi su anteprima24

eziomauro : L'intervista perduta a Bukowski Così nel 1981 parlava di letteratura, sesso, poesia e umanità - Raiofficialnews : 'La libertà è come la poesia: non deve avere aggettivi, è libertà'. A 100 anni dalla nascita, il #9agosto 1920, la… - PurpleHearteu38 : Mi potreste fare un favore? Potreste votare questa poesia? È di una mia amica e ha pochi giorni per riuscire a pass… - sorcio_tre : RT @lauraleghista: Quindi ricapitolando: manganello no, teaser no, peperoncino no, colluttazione no ,che ne so una poesia può andar bene ?… - Mibavi1 : RT @lauraleghista: Quindi ricapitolando: manganello no, teaser no, peperoncino no, colluttazione no ,che ne so una poesia può andar bene ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Una poesia "Le piccole cose che amo di te", una poesia di Stefano Benni sull'amore che invecchia Libreriamo Una serata con Bukowski: l’intervista al poeta statunitense su umanità, letteratura e sesso in onda su Sky Arte

Letteratura, umanità, ricordi di infanzia e sesso sono gli ingredienti di Una serata con Bukowski, la video intervista con il poeta Charles Bukowski, in onda su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) dome ...

Tra mille ostacoli. L’estate teatrale siciliana r-esiste

Il nuovissimo spettacolo, prodotto da Teatro della Città – Centro di produzione teatrale sta per approdare in Sicilia e precisamente a Segesta a partire dalla prossima domenica. Elena Tradita è il dia ...

Letteratura, umanità, ricordi di infanzia e sesso sono gli ingredienti di Una serata con Bukowski, la video intervista con il poeta Charles Bukowski, in onda su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) dome ...Il nuovissimo spettacolo, prodotto da Teatro della Città – Centro di produzione teatrale sta per approdare in Sicilia e precisamente a Segesta a partire dalla prossima domenica. Elena Tradita è il dia ...