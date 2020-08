Ulivieri: “Domenech? Mi dicono che anche in Francia non sia molto amato…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Altra stoccata da un italiano nei confronti di Raymond Domenech, ex ct della Francia che al termine di Atalanta-PSG ha preso in giro Gasperini e i tecnici italiani su Twitter. Ad intervenire sulla questione è stato Renzo Ulivieri: “Domenech lo conosco anche per motivi sindacali – ha detto a Radio Kiss Kissi Napoli – mi dicono che neanche nella sua Francia sia molto amato. E’ rimasto indietro, ma visto che è un esperto di cambi lo invito a Coverciano per un seminario sulle sostituzioni. Forse si è dimenticato Lippi e il mondiale 2006…”. Non solo Ulivieri, però. anche tanti altri sui social hanno attaccato Domenech. In alto la FOTOGALLERY con alcuni ... Leggi su calcioweb.eu

