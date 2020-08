Trump: “Per avere dei capelli perfetti serve più acqua nella doccia”. E aumenta la pressione dai rubinetti (Di giovedì 13 agosto 2020) Donald Trump fa aumentare la pressione dell’acqua dai rubinetti. WASHINGTON (STATI UNITI) – Donald Trump fa aumentare la pressione dell’acqua dai rubinetti. La notizia è stata riportata dalla Cnn che precisa come il governo americano ha avanzato la proposta di superare il limite massimo di 2,5 galloni, deciso nel 1992 per evitare sprechi idrici. La discussione a livello politico è ancora in corso con la Casa Bianca che sembra essere intenzionato a proseguire sulla strada intrapresa dopo la proposta di Trump di aumentare la pressione dai rubinetti per “tenere perfetti i ... Leggi su newsmondo

