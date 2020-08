Tensioni ai Castelli Romani: ospiti positivi al Covid in fuga dal centro d'accoglienza (Di giovedì 13 agosto 2020) Il centro d accoglienza di Rocca di Papa Un Mondo Migliore, Foto ANSAGIUSEPPE LAMI, Tensione ai Castelli Romani dopo la fuga dal centro d'accoglienza straordinario di tre ospiti positivi al Covid che ... Leggi su romatoday

Tensione ai Castelli Romani dopo la fuga dal centro d'accoglienza straordinario di tre ospiti positivi al Covid che si dovevano trovare in isolamento nella struttura di Rocca di Papa. La lunga giornat ...

Lazio, 23 nuovi contagi di cui 10 da importazione

Infine per quanto riguarda le province si registrano tre casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl Roma 6 sono sette i casi nelle ultime 24h e si tratta di due uomini di 49 e 51 anni di nazional ...

