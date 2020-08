Tamponamento in tangenziale a Bologna: morto Luca Fini, vigile del fuoco (Di giovedì 13 agosto 2020) Drammatico incidente sulla tangenziale di Bologna. Luca Fini è stato tamponato con la sua auto da un Tir e non ce l’ha fatta. Muore a 56 anni. I suoi colleghi vigili del fuoco, hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle macerie della sua Panda, e ce l’avevano fatta: Luca Fini era ancora vivo quando è stato portato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna. Il vigile del fuoco di 56 anni però non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo il ricovero. La sua auto era stata la prima tamponata con grande violenza da un Tir questa mattina in tangenziale a Bologna. Luca ... Leggi su chenews

