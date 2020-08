Surface Duo, il pieghevole di Microsoft dal doppio schermo arriva negli Usa il 10 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) Costerà 1.399 dollari. Adatto per lavorare e per il gaming Microsoft è pronta a lanciare lo smartphone-tablet Surface Duo: in vendita negli Stati Uniti dal 10 settembre, costerà 1.399 dollari. È adatto per lavorare e per il gaming Leggi su it.mashable

