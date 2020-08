Raffaele Cantone ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo un malore (Di giovedì 13 agosto 2020) NAPOLI – Il procuratore della Repubblica di Perugia ed ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone e’ ricoverato da ieri all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito di un lieve malore. In una nota la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera fa sapere che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni attualmente sono stabili e non destano particolare preoccupazione. Per la giornata di oggi il paziente sara’ tenuto in osservazione. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Raffaele Cantone ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo un malore Salerno, fatture false per incassare fondi pubblici: 21 denunciati Cavallo stramazza al suolo alla Reggia di Caserta, Verdi: “Denunceremo titolare carrozza” Zona rossa a Napoli, cluster in due alberghi: uno è il Castello delle Cerimonie Usura ed estorsione con metodo mafioso, due arresti nel Napoletano Tamponi e quarantena per chi torna dall’estero: le misure di Emilia-Romagna, Campania e Puglia Leggi su dire

