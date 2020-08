Pesche dolci la ricetta originale: stupisci i tuoi ospiti e non solo! (Di giovedì 13 agosto 2020) Volete preparare dei dolcetti originali da servire quando avete ospiti a casa o da portare durante una cena da amici? Ecco la ricetta originale, per poter cucinare delle Pesche dolci. Ingredienti per fare le Pesche dolci Per preparare le Pesche dolci, avrete bisogno di: 280 grammi di farina di tipo 00 100 grammi di zucchero bianco 70 ml di latte 60 grammi di burro 20 grammi di amido di mais o amido di riso 8 grammi di lievito per i dolci ( circa mezza bustina) Una bustina di vanillina 1 uovo intero. Per la crema pasticciera, avrete bisogno di: 330 ml di latte 50 grammi di zucchero bianco da tavola 20 grammi di amido di mais o la stessa quantità di maizena 2 tuorli d’uovo Qualche goccia di aroma di ... Leggi su pianetadonne.blog

