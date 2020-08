Napoli, tratta limitata per la Linea 1: la rabbia degli utenti (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltra giornata particolare per Anm, alle prese con nuovi problemi per quanto riguarda la Linea 1 della Metropolitana. Intorno alle 7.15 di stamattina, sulla pagina Facebook dell’Azienda napoletana mobilità è stato pubblicato un avviso: “Metro Linea 1: circolazione limitata alla tratta parziale Piscinola – Dante“. Immediata la replica degli utenti, tra il sarcasmo e la rabbia, per l’ennesimo disservizio. “Siamo sempre la capitale mondiale del trasporto”, scrive ironicamente Cinzia. “Non vi siete organizzati bene con le ferie? I tempi di attesa sono di 30 minuti, è una buona idea cancellare direttamente le corse. Pensateci”, suggerisce invece ... Leggi su anteprima24

