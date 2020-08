Meteo, Ferragosto rovente: temperature fino a 40 gradi (Di giovedì 13 agosto 2020) Meteo Ferragosto 2020. Sarà una festività rovente il Ferragosto di questa strana estate 2020, fatta di alti e bassi per quanto riguarda il Meteo. Le ultime news dei più autorevoli siti Meteo e i calcoli dei modelli di previsione confermano l’arrivo di una nuova ed intensa ondata di caldo africano. Mentre i temporali, anche violenti, interesseranno parte del nord Italia come già accaduto nelle ultime 24 ore, al Centro e al Sud il sole la farà da padrone. Ma complice l’umidità crescente si raggiungeranno livelli di afa molto elevati, soprattutto nelle zone interne. Nelle isole maggiori invece il sole impetuoso porterà le temperature massime localmente fino a 40 gradi. Vediamo le ... Leggi su urbanpost

carlotamenende7 : RT @corriereveneto: #veneto #meteo forti temporali alla vigilia di #Ferragosto - ilbassanese : Cielo instabile fino a Ferragosto, possibili temporali anche in pianura - corriereveneto : #veneto #meteo forti temporali alla vigilia di #Ferragosto - iconanews : RT @iconameteo: Con il meteorologo Rino Cutuli scopriamo gli ultimi aggiornamenti per il periodo di #Ferragosto ??Scarica l'app per avere s… - assisinews : Speciale Meteo Ferragosto 2020: tre giorni di grande sole e grande caldo - AssisiNews -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Ferragosto Meteo: WEEKEND di FERRAGOSTO, cosa accadrà? Ecco la PREVISIONE definitiva per SABATO 15 e DOMENICA 16 iLMeteo.it Meteo: Venerdì ITALIA a due facce, tra CALDO AFRICANO e FORTI TEMPORALI con GRANDINE. Ecco la Previsione

Venerdì: molto caldo al Sud, al Nord invece occhio ai forti temporaliStiamo entrando nella fase clou dell'Estate che ci porterà alla fino al weekend di Ferragosto. Prima però, nella giornata di Venerd ...

Ferragosto ai Musei Reali di Torino, orari ed eventi - Musei Reali di Torino - Torino

Torino - Nella settimana più calda dell’anno, i Musei Reali sono pronti ad accogliere i visitatori con una fitta agenda di appuntamenti. Sabato 15 agosto vi aspettano dalle 9 alle 19 con ingresso stra ...

Venerdì: molto caldo al Sud, al Nord invece occhio ai forti temporaliStiamo entrando nella fase clou dell'Estate che ci porterà alla fino al weekend di Ferragosto. Prima però, nella giornata di Venerd ...Torino - Nella settimana più calda dell’anno, i Musei Reali sono pronti ad accogliere i visitatori con una fitta agenda di appuntamenti. Sabato 15 agosto vi aspettano dalle 9 alle 19 con ingresso stra ...