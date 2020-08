Mario Monti e terrorismo ‘secondo ondata’! Ecco come ci spingono al Mes (Di giovedì 13 agosto 2020) I ‘duri’ non mollano l’osso. Siccome le storielle per convincerci sulla convenienza economica con assenza di condizioni del Mes non hanno avuto l’effetto desiderato, adesso ne utilizzano altre affiancate da nuove strategie di gioco. Le presunte tensioni di cassa non trovano riscontro con i risultati delle aste, visto che proprio ieri sono stati collocati 7 miliardi di Bot con scadenza a un anno e cedola media pari a -0,192%. A fronte di una domanda superiore del 74% rispetto all’offerta. “Un po’ poco per giustificare il presunto accordo per chiedere il Mes per un importo pari a crca 20 miliardi”, fa notare la Verità. Coda davanti al tribunale palazzo di giustizia per la riapertura dello sportello del casellario giudiziale dopo il lockdown emergenza epidemia a causa del coronavirus Covid-19, Milano ... Leggi su ilparagone

