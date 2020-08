Io, tarantina in vacanza a Malta, vi dico perché Emiliano e Speranza mi rendono impossibile tornare in Puglia (Di giovedì 13 agosto 2020) Quello che segue è il breve diario di un incubo. Devo rientrare all’aeroporto di Bari, dopo una settimana a Malta, venerdì 14 agosto. Ma non so cosa fare, e come farlo. L’ordinanza emanata dal presidente della Regione Puglia l’11 agosto mi obbliga alla quarantena domiciliare di 14 giorni dall’arrivo Leggi su ilfoglio

