Indice Rt superiore a 1 in 9 regioni e 925 focolai attivi. La Sicilia è l’area più a rischio. Iss: “Mantenere elevata l’attenzione” (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono nove le regioni con Rt maggiore di uno, tre in meno rispetto alla settimana scorsa quando se ne contavano 12, con la Sicilia che con 1.40 ha quello più alto a livello nazionale. Tre regioni, Basilicata, Calabria e Molise, hanno un valore pari a zero. La cifra ha superato il valore di soglia anche in Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,Toscana e Veneto. A rivelarlo è l’ultimo rapporto di monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità nella settimana dal 3 al 9 agosto. Una situazione, riferisce lo stesso rapporto, di “transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento”. Le infezioni contratte nella seconda metà di luglio 2020, mostrano “importanti segnali di allerta per un possibile aumento della ... Leggi su lanotiziagiornale

