GP Austria, Morbidelli: "Red Bull Ring pista speciale per me" (Di giovedì 13 agosto 2020) SPIELBERG - " È vero che mi piace questa pista. Nel 2017 ho vinto in Moto2, l'anno prima ero arrivato secondo: ha un qualcosa di speciale per me ". Parla così il pilota della Yamaha Petronas Franco ... Leggi su corrieredellosport

Agimegitalia : #Scommesse #MotoGP: #Morbidelli sogna in Austria. Primo posto a quota 15 su #Betaland - sportli26181512 : MotoGP, GP Austria (Spielberg), tutti i numeri del Gran Premio: Con due vittorie il ducatista ha l’occasione di por… - GiocoNews_it : Moto Gp: Morbidelli sogna in Austria #scommesse - miy226 : RT @gponedotcom: Allarme Quartararo: “KTM ha provato tanto in Austria, sarà pericolosa”: “I dati raccolti li aiuteranno in gara”, Morbidell… - gponedotcom : Allarme Quartararo: “KTM ha provato tanto in Austria, sarà pericolosa”: “I dati raccolti li aiuteranno in gara”, Mo… -