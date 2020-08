Frana in Valtellina, una delle vittime è un 45enne di Aprilia: morta anche la moglie, grave il figlioletto di 5 anni (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ Gianluca Pasqualone una delle tre persone rimaste uccise nella tragica Frana avvenuta nel pomeriggio di ieri a Chiareggio, un paesino della Valtellina. L’uomo aveva 45 anni ed era originario di Aprilia, ma da qualche anno si era trasferito in provincia di Varese insieme alla moglie, Silvia Brocca, originaria del posto. Gianluca si trovava in Valtellina insieme alla moglie 41enne e al loro figlioletto di 5 anni, Leo, quando improvvisamente la loro auto è stata travolta da una grossa Frana ed è stata scaraventata fuori strada, finendo in un torrente. Purtroppo anche Silvia è deceduta, mentre il piccolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

