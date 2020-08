Da Firenze: "Pezzella, no a Napoli e Roma: vuole restare e rinnovare con la viola" (Di giovedì 13 agosto 2020) Futuro alla Fiorentina per German Pezzella. Il difensore viola, che piace al Napoli, ma anche a Roma e Valencia, non ha alcuna intenzione di andare via. Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : Pezzella-Napoli, da Firenze: “L’argentino ha rifiutato gli azzurri… - CalcioPillole : Rifiuto e vado avanti. German #Pezzella, difensore e capitano della #Fiorentina, si toglie dal mercato. Nonostant… - pezzella_l : RT @Carlo21077161: Ancora da Via Firenze Napoli Rivolta di clandestini che urlano 'l'Italia è nostra' Piena solidarietà ai cittadini resid… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Pezzella Pezzella lascerà Firenze? No, ha rifiutato tutte le offerte ora... Labaro Viola CORR.FIO, Pezzella resta: pronto il rinnovo per lui

Il Corriere Fiorentino è certo: German Pezzella quest'estate non solo non partirà, ma firmerà anche il rinnovo di contratto con adeguamento. Il quotidiano oggi in edicola titola "Ancora capitano" e sp ...

Pezzella-Napoli, da Firenze: "L'argentino ha rifiutato gli azzurri, svelato il motivo"

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino, nello spazio riservato al calcio, si proietta sulla prossima campagna acquisti e cessioni. Il Napoli è alla ricerca di un difensore. Si parla da tempo dell' ...

Il Corriere Fiorentino è certo: German Pezzella quest'estate non solo non partirà, ma firmerà anche il rinnovo di contratto con adeguamento. Il quotidiano oggi in edicola titola "Ancora capitano" e sp ...L'edizione odierna del Corriere Fiorentino, nello spazio riservato al calcio, si proietta sulla prossima campagna acquisti e cessioni. Il Napoli è alla ricerca di un difensore. Si parla da tempo dell' ...